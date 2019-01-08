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Otomobilin her yerinden uyuşturucu çıktı

Antalya'da bir otomobilin motor kaputu, jantları, bagajı ve kapı içlerine gizlenmiş 20 kilo 564 gram eroin ele geçirildi- Otomobildeki 4 kişi tutuklandı

08 Ocak 2019 Salı 19:53
Otomobilin her yerinden uyuşturucu çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir otomobilin motor kaputu, jantları, bagajı ve kapı içlerine zulalanmış 20 kilo 564 gram eroin bulundu.

Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aksu ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Kendilerini aile gibi tanıtıp, kente tatile geldiklerini söyleyen 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu otomobilde dedektör köpeği "Yaman" arama yaptı.

Köpeğin tepki vermesiyle otomobilin motor kaputu, jantları, bagajı ve kapı içlerine gizlenmiş 20 kilo 564 gram eroin ele geçirildi.

Otomobildeki S.B, N.B, H.G. ve C.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:53
  1. dedektör köpek
  2. operasyon
  3. polis
  4. uyuşturucu
  5. YAMAN

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