Otomobilin Filyos Çayı’na uçmasını bariyer engelledi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprü üzerindeki bariyerlere çarpması sonucu ırmağa uçmaktan kurtuldu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprü üzerindeki bariyerlere çarpması sonucu ırmağa uçmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, İlçe merkezinden istasyon istikametine seyir halinde olan 67 ZC 588 plakalı otomobil köprü üzerinde iken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, otomobilin ırmağa uçmasını bariyerler engelledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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