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Otomobilin derede kaybolduğu ihbarı

Çanakkale'de akıntıya kapılan araçta iki gencin bulunduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışması sürüyor

03 Şubat 2019 Pazar 11:38
Otomobilin derede kaybolduğu ihbarı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, su seviyesi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan otomobilde iki gencin bulunduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmasına havanın aydınlanmasıyla devam ediliyor.

Çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekiplerince botlarla kontroller yapıldı.

Ayrıca havadan drone yardımıyla bölgede tarama faaliyeti sürdürüldü.

Olay yerine gelen, Ezine Kaymakam Vekili ve Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Levent Yılmaz, çalışmaları koordine edip son durum hakkında bilgi aldı.

Araçta bulunduğu iddia edilen gençlerin yakınları da sabah erken saatlerden itibaren bölgeye geldi. Gençlerin yakınlarından bazıları arama çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

Öte yandan, 112 Acil Servis ekipleri de çok sayıda ambulansla bölgede hazır bekletiliyor.

- Olay

İki gencin bulunduğu otomobilin Akköy köyündeki Akköy Geçidi olarak bilinen mevkide aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.



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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 11:38
  1. Çanakkale
  2. Ezine

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