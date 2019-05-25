Otomobilin çarptığı yaya yaralandı Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Saimbeyli Caddesi Kozan Lisesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Ziya K. idaresindeki 01 RJ 032 plakalı otomobil yeşil ışığın yanması ile birlikte hareket halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yusuf Kağlıoğlan’a çarptı. Kaza sonrası yaralı yaya olay yerine çağırılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

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