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Otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü.

30 Temmuz 2019 Salı 19:22
Otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü.


Kaza Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Fatih Camii istikametine giden Ahmad A. idaresindeki 16 MA 1825 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ahmet Koşan’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan yaşlı adam arabanın ön camına çarptıktan sonra yere düştü. Yaralı şahsın yardımına kazayı görenler yetişti. Ahmet Koşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 19:22
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