0553 313 94 23

Otomobilin çarptığı yaya öldü

Gaziantep’te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:09
Otomobilin çarptığı yaya öldü

Gaziantep’te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Bulvarı’nda yolun karşısına geçen 42 yaşındaki Özgür Yıldırım’a dün sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Yıldırım, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özgür Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede gece hayatını kaybetti.


Yıldırım’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Özgür Yıldırım’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
    1. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    2. Altın fiyatları
    3. Yunusemre’de voleybol yaz kursu devam..
    4. Kandilli'den Türkiye'nin her bölgesine..
    5. Zonguldak'ta silahlı kavga: 3 yaralı
    6. "Beşiktaş'ı tercih ettim"
    7. Yatağan’da kaza: 11 yaralı
    8. İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için..
    9. Böğürtlen ekti, siparişlere yetişemiyor
    10. Çin Büyükelçiliğinden ATO'ya ziyaret
    11. Torbalı’da yüzme öğrenen öğrenciler..
    12. Tokat’ta aşırı sıcaklar ot yangınına..
    13. Adanalı şehit ailesinden AYM kararına..
    14. 550 bin çiftçinin hayatını..
    15. Akhisar Belediyesi bisiklet turları..
    16. Ankara tarımı masaya yatırıldı
    17. Meksika'da silahlı saldırıda 9 kişi öldü
    18. Başkan Alemdar’ın dayısı son..
    19. İşte tok tutan 8 besin
    20. İnternet dolandırıcılarına operasyon:..
    21. Fuel-oil dolu kuyudan kedisini..
    22. Afyon Belediye Yüntaş Spor Voleybol..
    23. Abdullah Avcı'ya övgü: Beşiktaş'ta..
    24. Trabzon’da emlakçı ve emlakçı adayları..
    25. Yunus Emre'nin katili aileden biri..
    26. Husiler Yemen'deki ilk..
    27. Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100..
    28. Zonguldak'ta silahlı kavga
    29. Husilerden Suudi Arabistan'a balistik..
    30. Hayatın zorluğunu 40 köpekle paylaşıyor
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'