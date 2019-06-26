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Otomobilin çarptığı yaya öldü

Gaziantep’te otomobilin çarptığı 84 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:08
Otomobilin çarptığı yaya öldü

Gaziantep’te otomobilin çarptığı 84 yaşındaki yaya hayatını kaybetti.


Kaza, dün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Kayacık’a (84) plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kayacık, ağır yaralandı. Yaralı, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kayacık, yaşamını yitirdi. Kayacık’ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Polis, Kayacık’ın ölümüne yol açan otomobil sürücüsünün yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:08
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