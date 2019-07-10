Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Hatay’da, yola atlayan yayaya otomobil çarptı.

Hatay’da, yola atlayan yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan yaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Antakya-Reyhanlı Karayolu Maşuklu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. yönetimindeki 31 E 1143 plakalı otomobil kendi şeridinde seyir halindeyken yola atlayan Selim Boztepe’ye çarptı. Kafasını otomobilin ön camına çarparak ağır yaralanan Selim Boztepe, sağlık ekiplerince Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı. Selim Boztepe hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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