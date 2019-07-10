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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Hatay’da, yola atlayan yayaya otomobil çarptı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:49
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Hatay’da, yola atlayan yayaya otomobil çarptı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan yaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza, Antakya-Reyhanlı Karayolu Maşuklu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.A. yönetimindeki 31 E 1143 plakalı otomobil kendi şeridinde seyir halindeyken yola atlayan Selim Boztepe’ye çarptı. Kafasını otomobilin ön camına çarparak ağır yaralanan Selim Boztepe, sağlık ekiplerince Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı. Selim Boztepe hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:49
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