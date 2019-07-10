Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:46
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
C.U. idaresindeki 59 RU 317 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi Yeni Sanayi mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Mustafa Çelik'e (73) çarptı.
Kaza yerinde hayatını kaybeden Çelik'in cesedi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Çelik'in hurdacı olduğu ve kağıt topladığı arabayla karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi.
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