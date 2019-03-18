Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Emine K., idaresindeki 27 R 3782 plakalı otomobil, Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu 22.kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hurşit Kılıç’a, (80) çarptı. Yaşanılan trafik kazasında yaralanan Hurşit Kılıç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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