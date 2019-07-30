Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı Bartın Çaydüzü mahallesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Bartın Çaydüzü mahallesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaydüzü mahallesi, Çayırlar mevki’inde meydana geldi. Bartın istikametine seyir halinde olan A.E. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Rahime K. isimli yaşlı kadına çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın daha sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının tedavi için Karabük’e sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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