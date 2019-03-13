Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, E96 karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Kula istikametine giden Mehmet S. idaresindeki 45 PK 966 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kahraman’a (81) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kahraman’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kahraman’ın cenazesi, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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