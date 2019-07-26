Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayata tutunamadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Şehit Ömer Halisdemir Bulvarında meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden Tuncay Ö. idaresinde ki 67 AAG 033 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 85 yaşında ki Fetih Bayraktar’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve kafasından yaralanan yaşlı adam için çevrede ki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Başından ve omzundan yaralanan yaşlı adam kaldırıldığıözel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü yaşlı adamın hayatını kaybetmesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.