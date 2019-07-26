0553 313 94 23

Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayata tutunamadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:49
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayata tutunamadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza sabah saatlerinde Şehit Ömer Halisdemir Bulvarında meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden Tuncay Ö. idaresinde ki 67 AAG 033 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 85 yaşında ki Fetih Bayraktar’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve kafasından yaralanan yaşlı adam için çevrede ki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Başından ve omzundan yaralanan yaşlı adam kaldırıldığıözel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü yaşlı adamın hayatını kaybetmesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı.


Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs Barış Harekatı gazileri madalyalarını aldı
    1. Kıbrıs Barış Harekatı gazileri..
    2. TVF Plaj Ligi Türkiye Şampiyonası..
    3. Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır..
    4. ASKON, Malezya Ticaret Odası’nın..
    5. Deneyimini en iyi yöneten markalar..
    6. "Türkiye kalkınma olarak burnu..
    7. Hindistan'dan Pakistan'a "tutuklu Hint..
    8. Hakkari Belediyesinden yol onarım..
    9. Şanlıurfa’da tefecilere operasyon: 12..
    10. Malezya Başbakanı Mahathir, Sabiha..
    11. Kartepe’de uluslararası yarışma
    12. Anne ve ikiz çocukları kazada yaralandı
    13. Yüksekliği hesaplayamadı, kamyonetiyle..
    14. “Sıfır Atık Projesi” ile 874 ağaç..
    15. Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü..
    16. Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
    17. Ordu’da patpatlara trafik cezası
    18. 3 gün zorlama hapsinden tutuklandı
    19. Plaj voleybol turnuvası başladı
    20. En acı tablo: Anne-kız birlikte son..
    21. 286. Sokak’ta yol çalışması
    22. Azerbaycan vizeleri kaldırıyor
    23. Mezarlıklarda bayram temizliği devam..
    24. Rektör Turgut: “Biz hekimlerin..
    25. "Turizmde cesur olacağız"
    26. Bilecik’te kaza yapan otomobil yandı:..
    27. "Fındıkta beklentilerin üzerinde fiyat..
    28. İspanya'da hükümet krizi: Sanchez yine..
    29. TRAKYAKA Vali Ekrem Canalp..
    30. Hatay'da ambulans ile otomobil..
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!