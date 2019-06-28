Otomobilin çarptığı Suriyeli çocuk hayatını kaybetti Kilis’te, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Suriyeli çocuk, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kilis’te, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Suriyeli çocuk, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 09.15 sıralarında M.Y. (26) yönetimindeki 35 JY 287 plakalı otomobil karşıdan geçmeye çalışan 10 yaşındaki İman El Hammut’a çarptı. Hammut, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri gönderildi. İman El Hammut’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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