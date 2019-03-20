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Otomobilin çarptığı motosikletli bekçi yaralandı

Düzce’de geri geri giden otomobil motosiklete çarptı.

20 Mart 2019 Çarşamba 23:51
Otomobilin çarptığı motosikletli bekçi yaralandı

Düzce’de geri geri giden otomobil motosiklete çarptı. Kazada göreve giden bekçi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Kalıcı Konutlar Kervan Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Abdülmelih G. idaresindeki 81 FC 119 plakalı otomobil, geri geri giderek D-100 karayoluna bağlanan cebe girmeye çalıştığı sırada Şehit Osman Çatana Polis Merkezi’ndeki görevine giden bekçi Mertcan Y.’nin kullandığı 81 AHH 662 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan bekçi 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.


Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 23:51
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