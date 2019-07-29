Otomobilin çarptığı küçük çocuk yaralandı Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Tabakhane Mahallesi Mehmet Akip Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, Arif C. idaresindeki 55 JC 365 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki M.Ç. isimli çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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