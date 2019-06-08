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Otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 24 Mayıs’ta bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Eslem Avcı, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:27
Otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 24 Mayıs’ta bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Eslem Avcı, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


24 Mayıs günü Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar MahallesindeM.T(42) idaresindeki 45 6535 plakalı otomobil aniden caddeye çıkan 6 yaşındaki Eslem Avcı’ya çarptı. Yaralanan 6 yaşındaki Eslem Avcı önce Sarıgöl Devlet Hastanesine ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Eslem Avcı, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti. Minik Eslem için Sarıgöl ilçesi Çınarlı Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törende minik Eslem’in babası Ersan Avcı ve Annesi Hacer Avcı gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından minik Eslem gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


Cenazeye Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, minik Eslem’in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:27
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