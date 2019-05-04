Otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki bir çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.04 Mayıs 2019 Cumartesi 21:01
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki bir çocuk otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye 6 yaşındaki Halil Mirza P.’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası ismi belirleme sürecinin gözaltına aldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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