Otomobilin çarptığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin çarpıp ağır yaraladığı kadın bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobilin çarpıp ağır yaraladığı kadın bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Bağ Mahallesinde meydana geldi. Mahallede ara yolda yaya şekilde yürüyen Emine Çelik’e kullanıcısı öğrenilemeyen otomobil çarparak ağır yaraladı. Kanlar içinde yerde yatan kadın çevredekilerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Emine Çelik (64) hayati tehlike kaydıyla Osmaniye’ye sevk edildi. Osmaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bir haftadır tedavi gören Emine Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.