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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yol kenarında yürüyen kadın otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:24
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yol kenarında yürüyen kadın otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı ilçe çıkışında meydana gelen kazada Yaşar Tütüncü kullandığı 08 AC 313 otomobille yol kenarında yürüyen Sevgi Meydan’a çarptı. Tütüncü kaza yerinden kaçarken, kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. 112 acil servis ekiplerince Meydan’ın olay yerinde öldüğü tespit edilirken, kaçan araç sürücüsü Tütüncü’de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:24
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