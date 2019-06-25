Otomobilin çarptığı işçi öldü Şanlıurfa’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan işçiye otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan işçiye otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İ.Y.’nin kullandığı 63 BGU 671 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Elalmış’a (24) çarptı. Ağır yaralanan Elalmış, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İstanbul’da bir fabrikada işçi olarak çalışan Elalmış’ın izin alarak memleketi Şanlıurfa’ya geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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