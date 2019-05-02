Otomobilin çarptığı Iraklı kadın hayatını kaybetti Samsun’da otomobilin çarptığı Iraklı kadın hayatını kaybetti.

Samsun’da otomobilin çarptığı Iraklı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı Millet Caddesi Kavşağı Canik Belediyesi karşısında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Arda Tüfekçi idaresindeki 55 DK 002 plakalı otomobil yaya geçidinde yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Irak uyruklu Najah Hamdan Khalaf Al Mfarjı’ya (42) çarptı. Kazada ağır yaralanan Iraklı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Najah Hamdan Khalaf Al Mfarjı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.