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Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:41
Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Ali Akkanat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan B.Ç. yönetimindeki 42 DAS 72 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan önündeki Hüseyin Zeybek’in (61) kullandığı elektrikli bisiklete Bademli Mahallesi yol ayrımına yaklaşık 50 metre mesafede çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet kavşağa kadar yerde sürüklendi. Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Hüseyin Zeybek, önce otomobilin ön camına ardından arka bagajına savrularak yere düştü. Hüseyin Zeybek, adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Zeybek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:41
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