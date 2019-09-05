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Otomobilin çarptığı doğal gaz kutusunda sızıntı

Güngören'de kaldırımdaki doğal gaz kutusuna çarptıktan sonra binanın boşluğunda asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı - Zarar gören doğal gaz kutusundaki gaz sızıntısı, İGDAŞ ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu

05 Eylül 2019 Perşembe 20:02
Otomobilin çarptığı doğal gaz kutusunda sızıntı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de kaldırımdaki doğal gaz kutusuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Genç Osman Mahallesi'nde, Celal Z'nin kullandığı 34 AJ 5360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırımdaki doğal gaz kutusuna çarptı. Otomobil, daha sonra yol kenarındaki binanın boşluğunda asılı kaldı.

Kazada Celal Z. yaralanırken, doğal gaz kutusundan gaz sızıntısı başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin elektrik bağlantılarını sökerken, İGDAŞ yetkilileri de kutuya gelen gazı keserek sızıntıyı durdurdu.

Bazı vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini açarak gaz kokusunu gidermeye çalıştı.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 20:02
  1. doğalgaz
  2. Güngören
  3. kaza
  4. sızıntı

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