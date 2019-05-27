Otomobilin çarptığı çocuk öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir çocuk yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Fatih Y'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Mehmet Akif Mahallesi 3'üncü çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu Razan el Ali'ye (7) çarptı. Yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

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