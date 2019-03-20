Otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.20 Mart 2019 Çarşamba 15:49
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Adnan Menderes Bulvarı’nın sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Şehit Sokak’tan bisikleti ile bulvarı geçip sanayi sitesine gitmek isteyen 65 yaşındaki Hüseyin Balıkçı’ya, Ferhat Özararslan’ın kullandığı 46 VK 644 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce otomobilin ön camına ardından da asfalt zemine düşen bisiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Bacağında kırık oluşan Balıkçı, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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