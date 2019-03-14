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Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaşamını yitirdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı bir bisikletli genç hayatını kaybetti.

14 Mart 2019 Perşembe 17:33
Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaşamını yitirdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin çarptığı bir bisikletli genç hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Şehitishak Mahallesi Aykanat Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Mehmet Erdinç (25) yönetimindeki 33 NIR 42 plakalı otomobil, bisikletle giden 17 yaşındaki Aykut Kılınç’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Kılınç, kaza yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Aykut Kılınç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken sürücü Mehmet Erdinç ise gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:33
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