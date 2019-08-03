Otomobilin çarptığı bekçi gözyaşları arasında toprağa verildi Adana’da 2 haftalık eşiyle yolda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden mahalle bekçisi Mehmet Candemir’in cenazesi, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi.

Adana’da 2 haftalık eşiyle yolda yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden mahalle bekçisi Mehmet Candemir’in cenazesi, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi.

Candemir’in cenazesi, helallik alınması için önce Çona köyündeki baba evine, ardından tören için Merkez Cami’ye götürüldü. Törene, Candemir’in iki hafta önce evlendiği eşi Elif Candemir, babası Dursun Candemir, kardeşleri ve yakınları katıldı. Baba Dursun Candemir ve gelini Elif Candemir yakınlarının desteği ile güçlükle ayakta durdu.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Candemir’in cenazesi Yukarı Çona Köyü Mezarlığı’na defnedildi.

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