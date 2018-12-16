THY- Euroleague
0553 313 94 23

Otomobilin çarptığı anne ve kızı ağır yaralandı

16 Aralık 2018 Pazar 22:08
Otomobilin çarptığı anne ve kızı ağır yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kızı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AAK 660 plakalı otomobil, Remzi Bucak Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Güle Gergez (43) ile kızı Helin Gergez'e (15) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen anne ve kızı ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan anne Güle Gergez, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsünün kaza sonrası Şehit Nihat Karakoca Polis Merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 22:08
  1. anne ve kızı
  2. kaza
  3. Siverek
  4. Şanlıurfa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Valilik açıkladı: Okullar tatil değil
    1. Valilik açıkladı: Okullar tatil değil
    2. Sosyal medya uygulaması Vine'ın..
    3. Ünal Karaman: O gölü yemememiz..
    4. Şenol Güneş itiraf etti! 'Demirören..
    5. Maçın ardından
    6. Maçın ardından
    7. Sudan'da bu yıl binlerce kişi evlerini..
    8. Ahmet Ağaoğlu: Görüntüleri izlemedim
    9. Maçın ardından
    10. Beşiktaş, uzatmada 1 puanı kurtardı
    11. GÜNCELLEME 2 - Antalya'da dağda mahsur..
    12. Takımdan ayrıldı! Maçı tribünden takip..
    13. Es Es'in teknik direktörü Fuat..
    14. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu..
    15. Hamas duyurdu! 'Biz hazırız'
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinde inceledi
    17. Trabzonspor fırsat tepti
    18. Otomobilin çarptığı anne ve kızı ağır..
    19. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    20. "Uluslararası Dostluk Kısa Film..
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi