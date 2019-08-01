Otomobilin çarptığı adam öldü Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Mersin’in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde Mersin Antalya D-400 karayolunda meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Sabri Gencer’e çarptı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Gencer, hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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