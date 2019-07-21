Otomobilin çarptığı adam ambulans helikopterle Adana’ya sevk edildi Adana’nın Pozantı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi ambulans helikopterle Adana’ya sevk edildi.

Adana’nın Pozantı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi ambulans helikopterle Adana’ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre,Pozantı-Ankara istikametinde seyreden Ahmet Oral’ın kullandığı 01 BAK 45 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Koçyiğit’e çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Ağır yaralı olarak Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Koçyiğit, ambulans helikopterle Adana’ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.