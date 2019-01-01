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Otomobilin çarpması sonucu nehre düşen kişi öldü

Artvin'de yol kenarında yürüdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu Çoruh Nehri'ne düşen kişi yaşamını yitirdi

01 Ocak 2019 Salı 13:39
Otomobilin çarpması sonucu nehre düşen kişi öldü

ARTVİN (AA) - Artvin'de otomobilin çarpması sonucu Çoruh Nehri'ne düşerek kaybolan kişi, ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçe merkezinde yol kenarında arkadaşı ile yürüyen Mehmet Alkan'a (35) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Çoruh Nehri'ne düşen Alkan, akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri olay yerinde arama kurtarma çalışması başlattı.

Dalgıçların da katıldığı aramalar sonucu Alkan, olay yerinin yaklaşık bir kilometre uzağında ölü olarak bulundu.

Ekiplerin nehirden çıkarttığı ceset, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 13:39
  1. Artvin
  2. Mehmet Alkan
  3. Nehre düşen kişinin cesedi bulundu

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