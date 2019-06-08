Otomobilin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin altında kalan yaşlı kadının hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas’ın Alibaba Mahallesi 50. Sokakta meydana geldi. Kazada A.A. yönetimindeki 58 TH 928 plakalı otomobil yolda yürümekte olan Gülbahar Çalışkan (65) ve E.G isimli kadınlara çarptı. Otomobilin atında kalan Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti. E.G. ise ambulans ile Numune hastanesine kaldırıldı. Ölen kadını itfaiye ekipleri otomobilin altından çıkarttı. Otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine götürüldü. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.