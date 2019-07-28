Otomobilin altında kalan motosikletli hayatını kaybetti Bursa’da bir motosiklet sürücüsü, arkasından gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Bursa’da bir motosiklet sürücüsü, arkasından gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Orhangazi-İznik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametinden İznik yönüne giden 34 PA 5505 plakalı otomobil sürücüsü A.E.D., Boyalıca İbçeler mevkisinde önünde seyir halinde bulunan motosikleti görmedi. Arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu 4 çocuk sahibi Şaban Muslu (47) yerde sürüklendi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Muslu’nun öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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