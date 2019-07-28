Otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti Hatay’da kaldırımda yürürken kontrolden çıkan bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Hatay’da kaldırımda yürürken kontrolden çıkan bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir motosikletin önüne kırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı 31 GS 823 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Fevziye Yaşar’ı ezdi. Ağır yaralanan Fevziye Yaşar ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fevziye Yaşar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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