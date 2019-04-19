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Beşiktaş'ta motosiklet otomobilin altında 400 metre sürüklendi: 1 ölü 1 yaralı

Beşiktaş Çırağan Caddesinde şerit değiştiren otomobil, karşı şeritte seyir halinde olan motosiklete çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak ağaç dibine fırlayan motosiklet sürücüsü ölürken, yaklaşık 400 metre motosikleti sürükleyen otomobil karşı şeritteki ağaca çarparak durabildi

19 Nisan 2019 Cuma 07:04
Beşiktaş'ta motosiklet otomobilin altında 400 metre sürüklendi: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 03.30 sularında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy yönüne seyir halinde olan ve sürücü kimliği henüz belirlenemeyen 34 KK 7771 plakalı otomobil şerit değiştirmeye çalıştığı sırada, Kabataş istikametine seyir halinde olan 34 SG 2722 plakalık motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kaldırımdaki ağacın dibine fırladı. Ardından kafası ağaca çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Motosiklet ise otomobilin altına girerek sürüklendi. Otomobil sürüklediği motosikletle yaklaşık 400 metre ilerideki karşı şeritteki başka bir ağaca çarparak durabildi. Sürücü yaralanırken, otomobilde duran iki kişi kazayı yara almadan kurtardı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi, diğer yaralıyı ise ambulansa alarak tedavi altına aldı, ardından hastaneye kaldırdı.

Otomobilde bulunan ve yara almadan kurtulan iki ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cesedi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Motosikletten kopan parçaların birçoğunun yol kenarına savrulduğu görülürken hem otomobil hem de motosiklet kullanılamaz hale geldi, trafik akışı kontrollü sağlandı.

Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 07:52
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