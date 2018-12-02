Otomobili selden kurtarma çabası

MUĞLA (AA) - Bodrum'da, geçen hafta sonu aşırı sağanak sonucu oluşan selde bir vatandaşın, suya kapılan aracını iterek duvar kenarına yanaştırdıktan sonra iple demir korkuluklara sabitlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Turistik ilçede geçen cumartesi etkili olan kuvvetli sağanağın ardından meydana selde vatandaşların yaşadığı zor anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yeniköy Mahallesi'nde kaydedilen görüntüde, göle dönen sokakta park halindeki araçların selde sürüklenmeye başladığı dikkati çekiyor.

Beline kadar gelen suya girerek güçlükle ilerleyen bir vatandaş, sürüklenen hafif ticari aracını elleriyle iterek duvar kenarına yanaştırdıktan sonra evine giderek iple geri dönüyor. Adamın daha sonra aracını demir korkuluklara bağlayarak sabitlemeye çalıştığı görülüyor.

Aynı sokakta bir başka mahalle sakininin ise selden kurtardığı köpeği evine götürdüğü güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29 Kasım'da meydana gelen selde çok sayıda ev ve iş yerinin yanı sıra araçlar da zarar görmüştü.