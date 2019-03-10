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Otomobili ile trenin yoluna girdi

Denizli’de bir otomobil sürücüsü, Denizli-İzmir seferini yapan trenin önüne çıktı.

10 Mart 2019 Pazar 16:05
Otomobili ile trenin yoluna girdi

Denizli’de alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, Denizli-İzmir seferini yapan trenin önüne çıktı. Tren çarpmadan son anda araçtan atlayan sürücü kayıplara karıştı.

 

Olay, Denizli’nin Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, H.İ. yönetimindeki 06 ZD 039 plakalı otomobil, demir yolunun kenarında bulunan tarladan Denizli-İzmir seferini yapan ana hat treninin önüne çıktı. Tren duramayarak otomobile çarptı. Treni fark ederek aracından son anda atlayan sürücü, otomobilini rayların üzerinde bırakarak kaçtı. Olay nedeniyle demir yolunda ulaşım bir süre durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlık ekipler, aracı uzun uğraşlar sonucu yol kenarına aldı. Jandarma ekipleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kaçan H.İ.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:05
  1. İzmir
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