0553 313 94 23

Otomobili çalmak isterken uyuyakalan hırsızı araç sahibi uyandırdı

Denizli’nin Çivril ilçesinde gece çalmak için kapısını zorlayarak girdiği aracın içinde alkolün etkisiyle sızıp kalan şahıs, sabah araç sahibi tarafından uyandırıldı.

17 Şubat 2019 Pazar 11:01
Otomobili çalmak isterken uyuyakalan hırsızı araç sahibi uyandırdı

Denizli’nin Çivril ilçesinde gece çalmak için kapısını zorlayarak girdiği aracın içinde alkolün etkisiyle sızıp kalan şahıs, sabah araç sahibi tarafından uyandırıldı. Şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.


Trajikomik olay, Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kumral isimli vatandaş akşam saatlerinde 20 ABD 319 plakalı otomobilini sokağa park ederek evine girdi. Gece geç saatlerde ise kimliği belirsiz 20 yaşlarındaki alkollü bir şahıs, kapısını zorlayarak açtığı otomobilin içerisine girdi. Ardından direksiyon kutusunu açan ve düz kontak yaparak arabayı çalıştırmak için bir süre uğraşan şüpheli, bunda başarılı olamayarak şoför koltuğuna sızıp uyumaya başladı. Olay ise Kumral’ın sabah binmek için arabasının yanına gelmesi ile ortaya çıktı. Kumral, şahsı uyandırdıktan sonra fotoğraflarını çekip kendisine otomobilinde ne yaptığını sorunca şüpheli bir anda kaçarak ortadan kayboldu. Ahmet Kumral, durumu polise bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen polis araçtan parmak izi alırken, olay yerini gören kameraları da incelemeye aldı. Araç sahibi Kumral’ın çektiği fotoğrafları da alan polis, 20 yaşlarında olduğu tahmin edilen hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:01
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarı Yelekliler Londra'da! İngiliz polisi terör estirdi
    1. Sarı Yelekliler Londra'da! İngiliz..
    2. Türkiye'nin çatısında kurtarma tatbikatı
    3. Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi..
    4. İstanbul'da bir sitenin istinat duvarı..
    5. Danimarka'da "isim ayrımcılığı" yapan..
    6. Beykoz’da bir sitenin istinat duvarı..
    7. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil takla..
    8. Bataklığa saplanan atı itfaiye kurtardı
    9. Alex De Souza sessizliğini bozdu: Aziz..
    10. Güler: "Halkımızın ilgi ve teveccühü..
    11. İstikbal Mobilya Kayserispor’un 23 ve..
    12. Eşref Paşa’yı rahmetle anıyoruz
    13. Yerel seçimler öncesi son anket..
    14. Fenerbahçe'den son 28 sezonun en kötü..
    15. Afşın Yılmaz: "İttifakın birleştirici..
    16. Soğukta terk edilenat ve eşekler..
    17. Elazığ’da huzur uygulamasında aranan 9..
    18. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Orta..
    19. Ortaokul öğrencisi Songül Türkiye..
    20. Nargile kahvesi küle döndü
    21. Ertürk ve Oğuz inşaat sektörü..
    22. Şehit annesi: Erdoğan şehidimin emaneti!
    23. Göl manzaralı kayak merkezinde hafta..
    24. Altay’da bahar havası
    25. Sason’da kar yağışı nedeni ile kapanan..
    26. Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi..
    27. Melikgazi Belediyesi BESK Sözünü Tuttu
    28. CHP lideri Kılıçdaroğlu İzmir’de
    29. Merkezefendi OBM’den farkındalık..
    30. Büyükşehirden yarıyıl etkinliği
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi