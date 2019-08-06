Otomobile taşlı saldırıda kafasına taş isabet eden kadın ağır yaralandı

Samsun’da seyir halindeki otomobile taşlı saldırı sırasında kafasına taş isabet eden kadın ağır yararlanırken kızı ise koluna taş isabet etmesi sonucu hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi 200 Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobile taşlı saldırı sonucu otomobilin arka camı ile arka sol kapının camları kırıldı. Otomobilde bulunan Emine Aktan (55) kafasına taş isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Araçta bulunan Emine Aktan’ın kızı Deniz Has da koluna taş gelmesi etmesi sonucu yaralandı. Yaralı anne ve kızı özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emine Aktan ameliyata alındı. Saldırganlar ise kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.