Otomobile bağlanan köpeğin caddede sürüklenmesi

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir köpeğin otomobilin arkasına bağlanarak caddede sürüklenmesine ilişkin yapılan incelemede tespit edilen aracın bagajında bulunan köpek belediyeye teslim edildi. Ehliyetinin olmadığı belirlenen sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, beyaz renkli bir otomobilin arkasına bağlanan köpeğin caddede uzun süre sürüklendiğinin görülmesinin ardından, polis aracı bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu söz konusu aracın sürücüsünün Abdurrahman K. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, aracın bagajında bulanan bacaklarından yaralı köpeği gerekli tedavi ve bakımının yapılabilmesi için belediye ekiplerine teslim etti.

Yapılan incelemede Abdurrahman K'nin ehliyetinin olmadığı, aracın muayenesi ve sigortasının da yapılmadığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında sürücüye "saygısızca araç kullanmak"tan toplam 4 bin 487 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan sürücü Abdurrahman K. ve kızı, olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından yorumlarda hakaret edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



