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Otomobildeki gaz kaçağı paniğe neden oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobilde meydana gelen gaz kaçağı paniğe neden oldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
Otomobildeki gaz kaçağı paniğe neden oldu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobilde meydana gelen gaz kaçağı paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 15 Temmuz Meydanı üzerinde park halinde bulunan 02 EH 876 plakalı otomobilin gaz kaçırdığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gaz kaçıran otomobilin patlama ihtimaline karşı çevre güvenliği aldı. Alınan önlemlerin ardından olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri otomobildeki gaz kaçağına müdahale etti.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
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