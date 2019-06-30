Endonezya'da korkunç kaza! Otomobildeki 7 kişi hayatını kaybetti Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da trenin çarptığı otomobil içerisinde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya’da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Tempo gazetesinin haberine göre, Cava Adası'ndaki Batı Cava eyaletinin Indramayu bölgesinde yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Yetkililer kazada otomobil içerisindeki 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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