Endonezya'da korkunç kaza! Otomobildeki 7 kişi hayatını kaybetti
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da trenin çarptığı otomobil içerisinde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.30 Haziran 2019 Pazar 08:18
Endonezya’da yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Tempo gazetesinin haberine göre, Cava Adası'ndaki Batı Cava eyaletinin Indramayu bölgesinde yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı.
Yetkililer kazada otomobil içerisindeki 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
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