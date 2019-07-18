Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi,3 şüpheli gözaltına alındı Elazığ’da polisin şüphelenip durdurduğu bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da polisin şüphelenip durdurduğu bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polis, çalışması sırasında şüpheli bir aracı tespit ederek durdurdu. Arama yapılan araçta 4 fişek halinde 3,99 gram metamfetamin, 2 fişek halinde 4,93 gram eroin,1 fişek halinde 0,41 gram kokain 21 adet ectasy hap, 0,69 gram plaka esrar ile1 adet cam tüp ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 450 TL ele geçirdi. Polis araçta bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyette ifadelerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.