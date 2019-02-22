Otomobilde mahsur kalan bebeği Cankur kurtardı Adana’da otomobilde mahsur kalan bebeği Cankur ekipleri kurtardı.

Adana’da otomobilde mahsur kalan bebeği Cankur ekipleri kurtardı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesi 3647 Sokak’ta meydana geldi. İsmi bilinmeyen bebek, ailesinin otomobilinin içinde mahsur kaldı. Ailenin olayı itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından mahsur kalan bebeğin yardımına Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Cankur ekipleri koştu. Ekipler uzun uğraşlar sonucu otomobilin sürücü kapısını açtı. Kurtarılan bebek otomobilden alınarak annesinin kucağına verildi.

Bebeğin ne kadar süre otomobilde kaldığı bilinmezken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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