Otomobilde esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Mersin’in Mut ilçesinde bir otomobilde, 741 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.25 Mart 2019 Pazartesi 18:09
Mersin’in Mut ilçesinde bir otomobilde, 741 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bir otomobil içerisinde yapılan kontrolde, 1 tabanca, 12 mermi ve 741 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.A. ve B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.K. serbest bırakıldı.
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