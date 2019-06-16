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Otomobilde çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

Eyüpsultan’da bir otomobilde çıkan, daha sonra doğalgaz kutusuna sıçrayan yangın kontrol altına alındı

16 Haziran 2019 Pazar 05:35
Otomobilde çıkan yangın doğalgaz kutusuna sıçradı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Eyüpsultan’da bir otomobilde çıkan yangın, doğalgaz kutusuna sıçradı.

Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi İslambey Mektebi Sokak’ta bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden araç sahibi, müdahalesine rağmen yangını söndüremedi. Kısa sürede büyüyen alevler, bir binanın girişindeki doğalgaz kutusuna sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, BEDAŞ elektrik, İGDAŞ doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tazyikli suyla yangına müdahale ederek alevlerin binayı sarmasına engel olmaya çalıştı.

BEDAŞ ve İGDAŞ ekiplerinin de yardımıyla doğalgaz ve elektrik akımının kesilmesinin ardından yangın kontrol altına alınabildi.

Yangın sonucu otomobilde ve binanın girişinde hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 05:35
  1. dopalgaz
  2. Eyüpsultan
  3. İtfaiye
  4. Yangın

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