0553 313 94 23

Otomobilde 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde jandarmanın takibi sonucu durdurulan otomobilde, 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:26
Otomobilde 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde jandarmanın takibi sonucu durdurulan otomobilde, 30 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 63 KR 845 plakalı otomobil, jandarmanın aldığı istihbarat bilgisi üzerine Birecik-Gaziantep otoban gişelerinde durduruldu. Durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, farklı bölgelere zulalanmış 30 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Olay sonrası araç sürücüsü M.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yarın (1 Ağustos Perşembe günü) hava nasıl olacak?
    1. Yarın (1 Ağustos Perşembe günü) hava..
    2. Veysel Eroğlu, Irak Cumhurbaşkanı..
    3. Trump'ı uyardı: Siz zararlı çıkarsınız
    4. Deniz bisikleti ile gölde mahsur..
    5. Chocolate slim nedir? Chocolate slim..
    6. Dışişleri Bakanlığı: "Astana süreci..
    7. Polis merkezine girip 'Beni vurun' dedi!
    8. Konteynerde sıcaktan bunalan..
    9. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından müjde!
    10. EYT çıkacak mı? Son dakika emeklilikte..
    11. İstanbul'da yaklaşık 3 ton kaçak..
    12. Böbrek taşı ağrısı nasıl geçer?
    13. Fatsa OSB yönetim kurulu toplantısı..
    14. "Bağdat'ta su kaynaklarının..
    15. Türkeli’deki samanlık yangını..
    16. Otomobilde 30 kilogram esrar maddesi..
    17. Ordu’da ‘İstihdam Piyasasındaki..
    18. Ordu’da fındık hasadı 6 Ağustos’ta..
    19. Rusya'dan ABD'ye füze uyarısı:..
    20. Taraftarın tepki gösterdiği Dirar'dan..
    21. Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    22. Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç 'tatil'..
    23. ÖSO ve Esad rejimi arasında esir takası
    24. Oto yıkama işçisi elektrik çarpması..
    25. Gaziosmanpaşa’da 1 milyon lira..
    26. Suriye sınırında orman yangını
    27. Bingöl'de yangın
    28. TEB'den yılın ilk yarısında 629,6..
    29. Alex'ten çok konuşulacak Fenerbahçe..
    30. Kolombiya'da "Türkiye'nin Yeni Küresel..
    Melih Gökçek paylaştı, Twitter karıştı! "İçimizdeki kripto FETÖ'cü defolup gitti"
    Melih Gökçek paylaştı, Twitter karıştı! "İçimizdeki kripto FETÖ'cü defolup gitti"
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi