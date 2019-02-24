Otomobil yoldan çıkarak savruldu: 2 yaralı Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomobil yoldan çıkarak savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomobil yoldan çıkarak savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Karasu-Yenimahalle yolu İstanbul Caddesi üzeri üst geçit yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yenimahalle istikametinden Karasu dörtyol ışıklar istikametine gitmekte olan 34 MFK 27 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak savruldu. Kaldırıma çıkarak durabilen araçta bulunan Y.A. (22) ile S.A. (26) yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normale göndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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