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Otomobil yol kenarında bekleyen aileye çarptı: 6 yaralı

30 Temmuz 2019 Salı 15:50
Otomobil yol kenarında bekleyen aileye çarptı: 6 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Oğuz Tütün'ün (28) kullandığı 34 GA 0646 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunun Akpınar köyü mevkisinde yol kenarında minibüs bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarptı.

Kazada yol kenarında bekleyen İlkay (34), Ayaz Eren (2) ve Azra Tutuk (6), sürücü Tütün ile araçtaki eşi Canan (23) ve oğlu Musab Hamza Tütün (4) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:50
  1. 6 yaralı
  2. Adıyaman
  3. Gölbaşı
  4. trafik kazası

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